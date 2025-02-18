Привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК: Конєв приєднається до збірної України

Форвард Дніпра Володимир Конєв допоможе збірній Україні з баскетболу в матчах відбору на Євробаскет-2025.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Конєв привів у відповідність свої військово-облікові дані у ТЦК та СП, після чого він зміг перетнути державний кордон відповідно до чинного законодавства.

Таким чином він зможе зіграти за "синьо-жовтих" у матчах проти Словенії (21 лютого) та Португалії (24 лютого).

Нагадаємо, гравця Дніпра затримали співробітники ТЦК та СП, після чого доправили у Луцьк.

Втім, федерація змогла розв'язати проблеми Конєва зі структурою. Згодом ТЦК надало коментар щодо ситуації навколо спортсмена, нагадавши всім про військовий обов'язок громадян.

Раніше президент БК Дніпро особисто подякував усім причетним до розв'язання питань Конєва із ТЦК.