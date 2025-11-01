Чикаго Буллз стартували в НБА з п'яти перемог уперше з часів Джордана
Чикаго Буллз нне знають гіркоти поразки на старті нової регулярки НБА, вигравши всі п'ять матчів, чого не було з сезону-1996/97.
Про це повідомляє ESPN.
Сьогодні, 1 листопада, стартував Кубок НБА, який іде в залік регулярного сезону. Чикаго на своєму паркеті обіграв Нью-Йорк із рахунком 135:125.
Для "биків" ця перемога стала п'ятою з п'яти можливих на старті баскетбольної кампанії. Команда не мала такого успіху ще з часів Майкла Джордана, а саме з сезону-1996/97, коли Чикаго виграв свій другий з трьох титулів другого трипіту. До того ж, це тільки третій подібний випадок в історії франшизи.
"Ми як команда почуваємося добре на тому рівні, на якому ми зараз знаходимося, але ще багато чого потрібно зробити.
Щовечора різні хлопці виходять грати та робити результат. У нас є купа хлопців – шість, сім хлопців, які в середньому набирають двозначні показники.
Це багато говорить про те, наскільки сильна наша команда та який вплив ми маємо на всіх рівнях", – прокоментував результати команди захисник Джош Гідді.
Після стартових п'яти матчів регулярного сезону НБА Чикаго Буллз очолюють турнірну таблицю Східної конференції зі 100%-м результатом. Більше жодна команда зі Сходу не видала ідеальний старт. А ось на Заході є одразу дві такі команди: Сан-Антоніо (5-0) та чинний чемпіон ліги Оклахома (6-0).
