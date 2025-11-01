Чикаго Буллз стартували в НБА з п'яти перемог уперше з часів Джордана

Чикаго Буллз нне знають гіркоти поразки на старті нової регулярки НБА, вигравши всі п'ять матчів, чого не було з сезону-1996/97.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 1 листопада, стартував Кубок НБА, який іде в залік регулярного сезону. Чикаго на своєму паркеті обіграв Нью-Йорк із рахунком 135:125.

Для "биків" ця перемога стала п'ятою з п'яти можливих на старті баскетбольної кампанії. Команда не мала такого успіху ще з часів Майкла Джордана, а саме з сезону-1996/97, коли Чикаго виграв свій другий з трьох титулів другого трипіту. До того ж, це тільки третій подібний випадок в історії франшизи.

"Ми як команда почуваємося добре на тому рівні, на якому ми зараз знаходимося, але ще багато чого потрібно зробити. Щовечора різні хлопці виходять грати та робити результат. У нас є купа хлопців – шість, сім хлопців, які в середньому набирають двозначні показники. Це багато говорить про те, наскільки сильна наша команда та який вплив ми маємо на всіх рівнях", – прокоментував результати команди захисник Джош Гідді.

"Bulls Nation... this is the real deal."



Chicago moves to 5-0 for the first time since 1996-97! pic.twitter.com/kVcwz1WaHU — NBA (@NBA) November 1, 2025

Після стартових п'яти матчів регулярного сезону НБА Чикаго Буллз очолюють турнірну таблицю Східної конференції зі 100%-м результатом. Більше жодна команда зі Сходу не видала ідеальний старт. А ось на Заході є одразу дві такі команди: Сан-Антоніо (5-0) та чинний чемпіон ліги Оклахома (6-0).

Нагадаємо, що власники клубів НБА одноголосно схвалили рекордний продаж Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів.