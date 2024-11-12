Черкаські Мавпи у близькому матчі здолали Запоріжжя

Черкаські Мавпи здобули перемогу над Запоріжжям у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 68:64.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став гравець Запоріжжя Абдулрахман Ба. На його рахунку 22 очки та 5 підбирань. Найкращий у складі Мавп – Дмитро Клебан (16 очок, 4 підбирання та 1 перехоплення).

Суперліга – регулярний чемпіонат

12 листопада

Черкаські Мавпи – Запоріжжя 68:64 (18:10, 17:23, 16:16, 17:15)

Сьогодні також мав відбутися матч між Кривбасом та Дніпром, але зустріч перенесли на невизначений термін.

Нагадаємо, напередодні Мавпи мінімально поступилися Дніпру.