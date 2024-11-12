Матч Кривбаса з Дніпром перенесено на невизначений термін

Сьогодні, 12 листопада, у Черкасах мав відбутися матч регулярного чемпіонату Суперліги між Кривбасом та Дніпром.

Про це повідомляє ФБУ.

Через повітряну тривогу зустріч перенесли на невизначений термін.

Гра мала відбутися в ПС Будівельник 12 листопада о 15:00. Нову дату та час проведення гри між цими командами буде оголошено пізніше. При цьому друга зустріч ігрового дня між Черкаськими Мапами та Запоріжжям має розпочатися за розкладом — о 18:00.

Напередодні Дніпро переміг Черкаські Мавпи. Для дніпрян це була п'ята перемога у п'яти матчах. Водночас Кривбас несподівано програв гру Запоріжжю, для криворіжців це була перша поразка у семи зустрічах.