Черкаські Мавпи перемогли Говерлу у матчі Суперліги

Черкаські Мавпи на домашньому майданчику обіграли Прикарпаття Говерлу в межах баблу у Черкасах регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 78:69.

Для Мавп це третя перемога над Говерлою у сезоні, при одній поразці.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 28-річний Андрій Агафонов, в активі якого 19 очок та 8 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – регулярний сезон

22 березня

Черкаські Мавпи – Говерла 78:69 (26:14, 21:23, 18:12, 13:20)

Напередодні Дніпро та Рівне зіграли фінальний матч Кубку України з баскетболу.