Черкаські Мавпи перемогли Говерлу у матчі Суперліги
Черкаські Мавпи на домашньому майданчику обіграли Прикарпаття Говерлу в межах баблу у Черкасах регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 78:69.
Для Мавп це третя перемога над Говерлою у сезоні, при одній поразці.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 28-річний Андрій Агафонов, в активі якого 19 очок та 8 підбирань.
Чемпіонат України з баскетболу – регулярний сезон
22 березня
Черкаські Мавпи – Говерла 78:69 (26:14, 21:23, 18:12, 13:20)
Напередодні Дніпро та Рівне зіграли фінальний матч Кубку України з баскетболу.