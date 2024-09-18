Агафонов та Марченко залишилися у складі: Черкаські Мавпи оголосили ростер на сезон Суперліги

Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи оголосив склад на сезон-2024/25 в українській Суперлізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Черкасці змогли зберегти своїх лідерів. Зокрема було продовжено контракт з Андрієм Агафоновим, який приєднався до Мавп минулого сезону, в якому його було визнано найкращим центровим. В середньому він набирав 14.7 очка, 5.3 підбирання та 1.9 передачі за гру.

Також у команді залишився досвідчений захисник Кирило Марченко. У минулому сезоні в складі Мавп він набирав 12.9 очка, 4.1 підбирання та 1.4 передачі за гру.

Склад Черкаських Мавп: Андрій Агафонов, Даниїл Пирогов, Назар Холод, Кирило Марченко, Ігор Клімов, Артур Назаренко, Дмитро Клебан, Максим Фесун, Ілля Упир, Лєв Кошеватський.

Нагадаємо, новий сезон Суперліги стартує 2 жовтня. Напередодні підтвердили свою участь в наступному сезоні 9 клубів.