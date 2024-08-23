Жіноча збірна України U-16 програла Ісландії на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України віком до 16 років з баскетболу програла Ісландії в матчі за 13-16 місця чемпіонату Європи-2024 у Дивізіоні B.

Поєдинок завершився з рахунком 65:43. Найрезультативнішою в складі України стала Домініка Мурзова, яка загалом набрала 14 очок.

Ця поразка означає, що українки зіграють за 15-16 місця проти одноліток з Болгарії. Початок гри — о 12:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи U-16 серед жінок

Матч за 13-16 місця, 23 серпня

Ісландія — Україна 65:43 (17:8, 15:16, 24:6, 9:13)

Україна: Анісімова 7, Максимчук 6, Домініка Мурзова 14, Петришак 6 + 12 підбирань, Даліла Мурзова 8 – старт; Коломієць 2, Подоляко 0, Космач 0, Позняковська 0, Оніщенко 0, Гаврильчик 0

Раніше чоловіча збірна U-16 зуміла обіграти команду Ірландії. Матч проходив у межах мінітурніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи.