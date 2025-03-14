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ФБУ оприлюднила дату старту плейоф Суперліги

Олексій Погорелов — 14 березня 2025, 14:51
ФБУ оприлюднила дату старту плейоф Суперліги
Суперліга України з баскетболу
ФБУ

Стадія 1/4 фіналу плейоф української Суперліги з баскетбол стартуватиме 1 квітня.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

Згідно з цьогорічним регламентом, у плейоф візьмуть участь усі вісім команд вищого українського дивізіону.

Команда, яка посяде перше місце Суперліги за підсумками регулярного сезону, зіграє в чвертьфіналі з восьмою командою, друга – з сьомою, третя – з шостою, а четверта – з п'ятою.

Перші чвертьфінальні поєдинки постсезону проходитимуть 1-2 квітня на майданчику команди, яка в регулярці фінішувала вище. Матчі-відповіді відбуватимуться 5-6 квітня. Команди гратимуть серії до двох перемог.

ФБУ

Також повідомляється, що старт півфінальної стадії плейоф запланований на 10-12 квітня. Він залежатиме від того, коли завершиться чвертьфінал. Колективи, які програють в півфіналі, змагатимуться за бронзові нагороди.

Турнірна таблиця Суперліги

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