Рівне втримало переможний результат у матчі Суперліги України проти Запоріжжя

У неділю, 2 лютого, з двох запланованих матчів Суперліги України з баскетболу до фінальної сирени дістався тільки один.

У дніпровському баблі зустрілися Запоріжжя та Рівне, дві команди, які ведуть боротьбу за більше високі місця у таблиці, будучи сусідами.

Перемога Запоріжжя зробила б ідентичними баланси перемог обох колективів. Але цього не сталося – підопічні Михайла Переверзія здобули перемогу з рахунком 81:76.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

2 лютого

Запоріжжя – Рівне 76:81 (19:27, 32:19, 16:24, 9:11)

Запоріжжя: Ніколайчук (18), Мур (16 + 10 підбирань), Кабанов (14), Бах (8), Нікітін (7 + 7 підбирань), Хохоник (6 + 5 підбирань + 9 передач), Дмитренко (4), Буц (0).

Рівне: Браун (22 + 8 підбирань), Гарбар (14 + 6 підбирань), Тимощук (12), Соловйов (11), Фуллер (11 + 8 передач), Головчик (4), Шептицький (4), Герасимчук (3), Поносов (0).

Рівне закріпилося на п'ятій сходинці таблиці, вигравши 10 з 21 матчу. Запоріжжя в свою чергу залишилося шостим, маючи баланс перемог 8-13.

Нагадаємо, що трохи раніше розпочався поєдинок між Дніпром та Старим Луцьком, проте він не був дограний через тривалу повітряну тривогу.