Дніпро перемагає 23 матчі поспіль, Рівне здолало Говерлу в Суперлізі

У неділю, 23 лютого, відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу.

У першому поєдинку ігрового дня БК Запоріжжя поступилося Дніпру, зустріч завершилася з рахунком 84:69. Лідер чемпіонату продовжив свою переможну серію до 23 матчів.

В іншому матчі Рівне розібралося із Говерлою з результатом 93:80. Найкращим у матчі став легіонер Рівного Роджерік Браун. Він набрав 24 очки, зробив 8 підбирань та віддав 2 передачі.

Також сьогодні Старий Луцьк зіграє проти Київ-Баскета. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України – Суперліга

Регулярний сезон, 8 березня

БК Запоріжжя – Дніпро 69:84 (9:26, 21:18, 19:11, 20:29)

Рівне – Говерла 93:80 (22:21, 22:14, 20:19, 29:26)

Останнє місце в турнірній таблиці посідає Говерла, в якої лише 3 перемоги. У передостаннього Старого Луцька 7 звитяг.

Нагадаємо, Дніпро та Рівне зіграють між собою у фіналі Кубку України. Поєдинок відбудеться у суботу, 22 березня, в СК Шинник. Початок – о 13:00 за київським часом. У півфіналі Дніпро переміг Черкаські Мавпи, а Рівне розібрався з Харківським Соколами.