У чинного чемпіона НБА діагностували рак яєчок

Захисник Оклахома-Сіті Тандер Нікола Топич розпочав курс хіміотерапії після того, як йому діагностували рак яєчок.

Слова генменеджера ОКС Сема Престі наводить ESPN.

Вчора, 30 жовтня, під час спілкування з пресою Престі поговорив про ситуацію навколо Топича. Генменеджер сказав, що лікарі "надзвичайно позитивні" щодо довгострокових перспектив 20-річного серба.

Зазначимо, що на початку жовтня Топич пройшов процедуру біопсії в онкологічному центрі MD Anderson у Х'юстоні. Отримавши результати, він попросив Тандер публічно не розголошувати свій діагноз, доки він не розпочне хіміотерапію.

Нікола зміг тренуватися, розпочинаючи хіміотерапію. Проте наразі зарано говорити, коли захисник зможе дебютувати в НБА.

"Наші єдині очікування від нього – зосередитися на лікуванні. Це його найважливіший пріоритет. Він повернеться до баскетболу, коли зможе, але ми, очевидно, не покладаємо на це жодних часових обмежень чи очікувань. Він має нашу повну підтримку, заохочення та любов", – сказав Престі.

Sam Presti announced today that Nikola Topic is dealing with testicular cancer.



His doctors are “extremely positive” about his long-term outlook. He has began chemotherapy, and there is no timetable for his return.



Wishing all the best for Topic. pic.twitter.com/jqtkdO5qGa — Justin Martinez (@Justintohoops) October 30, 2025

Нагадаємо, що Оклахома обрала Ніколу Топича під загальним 12-м піком на драфті НБА 2024 року. Проте баскетболіст все ще не провів у лізі жодного матчу. Він пропустив весь минулий сезон через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Незважаючи на це, Топич все одно отримав статус чемпіона НБА після того, як Тандер обіграли Індіану у семи іграх фінальної серії.

