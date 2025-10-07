Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Захисник Оклахоми переніс операцію на яєчках

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 10:45
Нікола Топич переніс операцію на яєчках
Нікола Топич
instagram.com/nikola14topic

Розігруючий захисник Оклахоми Нікола Топич вимушений буде пропустити старт нового сезону НБА через травму.

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні серб переніс операцію на яєчках, а його реабілітація триватиме від 4 до 6 тижнів. Таким чином, Топич точно не зіграє в першій грі сезону проти Х'юстона, яку заплановано на 21 жовтня.

У 2024 році Тандер обрали Ніколу під 12-м номером драфту, але тоді він порвав зв'язки та не зіграв у жодному матчі минулої кампанії.

В першому передсезонному матчі Оклахоми проти Шарлотт Топич набрав 10 очок. 

Раніше повідомлялось, що бігмен Тандер Томас Собрер пропустить весь сезон через важку травму.

Топич травма НБА Оклахома-Сіті Тандер

Топич

Паттерсон пояснила, чому підтримувала Топич під час стрибка Магучіх
Топич: Для мене честь розділити бронзу із Магучіх
Топич: Я тримала за руку Паттерсон і сподівалася, що Магучіх не стрибне 2,02
Суперниця Магучіх та Левченко назвала свої очікування від фіналу ЧС-2025
Суперниця Магучіх і Левченко озвучила свої плани на ЧС у Токіо

Останні новини