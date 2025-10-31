Сан-Антоніо Сперс видали найкращий старт сезону за всю історію франшизи

Вперше за всю історію свого існування Сан-Антоніо Сперс виграли перші п'ять матчів регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Ця історична подія відбулася сьогодні, 31 жовтня, коли "шпори" на власному паркеті обіграли Маямі (107:101). Найкращим гравцем поєдинку став зірковий бігмен САС Віктор Вембаньяма. 21-річний француз завершив гру з дабл-даблом у вигляді 27 очок та 18 підбирань, додавши до цього 6 передач, 5 блок-шотів та одне перехоплення.

"Це чудове відчуття. Це не випадковість. Ми не здобули ці п’ять перемог випадково. Ми працювали над цим. Ми сильно розпочали цей сезон, і нам потрібно продовжувати цю серію якомога довше", – прокоментував Віктор це досягнення.

Цікаво, що Вембаньяма здивувався, коли дізнався про шанс вписати своє ім'я в історію клубу. Для француза стало сюрпризом те, що така організація ніколи не розпочинала кампанію з п'яти перемог.

. @HectorLedesmaTV tells Victor Wembanyama that the Spurs have never went 5-0 in their franchise history. Wemby surprisingly says:



“Spurs have never went 5-0?… Let’s beat that record.”@spurfectblog #PorVida pic.twitter.com/UjSfqb7BJZ — Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) October 28, 2025

Віктор Вембаньяма взяв участь у всіх п'яти матчах нового регулярного сезону НБА, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 14,6 підбирання, 3,4 передачі та 4,8 блок-шота. Сан-Антоніо очолює Захід з результатом 5-0.

