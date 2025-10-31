Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Сан-Антоніо Сперс видали найкращий старт сезону за всю історію франшизи

Олексій Погорелов — 31 жовтня 2025, 08:58
Віктор Вембаньяма
Віктор Вембаньяма
Getty Images

Вперше за всю історію свого існування Сан-Антоніо Сперс виграли перші п'ять матчів регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Ця історична подія відбулася сьогодні, 31 жовтня, коли "шпори" на власному паркеті обіграли Маямі (107:101). Найкращим гравцем поєдинку став зірковий бігмен САС Віктор Вембаньяма. 21-річний француз завершив гру з дабл-даблом у вигляді 27 очок та 18 підбирань, додавши до цього 6 передач, 5 блок-шотів та одне перехоплення.

"Це чудове відчуття. Це не випадковість. Ми не здобули ці п’ять перемог випадково. Ми працювали над цим. Ми сильно розпочали цей сезон, і нам потрібно продовжувати цю серію якомога довше", – прокоментував Віктор це досягнення.

Цікаво, що Вембаньяма здивувався, коли дізнався про шанс вписати своє ім'я в історію клубу. Для француза стало сюрпризом те, що така організація ніколи не розпочинала кампанію з п'яти перемог.

Віктор Вембаньяма взяв участь у всіх п'яти матчах нового регулярного сезону НБА, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 14,6 підбирання, 3,4 передачі та 4,8 блок-шота. Сан-Антоніо очолює Захід з результатом 5-0.

Нагадаємо, що колишній центровий низки клубів НБА Олексій Лень продовжить свою кар'єру у складі мадридського Реала.

баскетбол НБА Сан-Антоніо Сперс

Сан-Антоніо Сперс

Оклахома знову перемогла, Мілуокі без Янніса обіграв Голден Стейт, Сан-Антоніо переміг Маямі
Класичний Грегг: Попович заборонив Сан-Антоніо проводити церемонію підняття банера з його ім'ям
Портленд без заарештованого тренера розгромив Голден Стейт, Х'юстон і Даллас знову програли в НБА
"Останній танець" Голден Стейт, турбулентність Лейкерс, back-to-back Оклахоми: прев'ю Західної конференції НБА
Оклахома відіграла -16 у матчі з Денвером, Голден Стейт програв Кліпперс, тріумфальне повернення Ембііда

Останні новини