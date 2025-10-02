Було нелегко піти з Бостона, – Хорфорд пояснив, чому вирішив підписатися з Голден Стейт

Новачок Голден Стейт Ворріорз Ел Хорфорд прокоментував своє рішення залишити Бостон Селтікс та приєднатися до "воїнів".

Слова 39-річного центрового наводить ESPN.

Вчора, 1 жовтня, Голден Стейт оголосив про підписання контракту з Хорфордом, який останні чотири роки провів у складі Бостона. Разом із "кельтами" він у 2024 році вперше у кар'єрі став чемпіоном НБА.

Проте після минулого сезону Хорфорд вирішив вийти на ринок вільних агентів, де на нього вийшли Ворріорз із пропозицією, яку він прийняв.

"Це чудова можливість змагатися та перемагати на високому рівні. Коли я думаю про Ворріорз, я думаю про Стефа (Каррі), Дреймонда (Гріна) і Стіва Керра, а також бачу тут Джиммі Батлера. Що він зробив у другій половині сезону минулого року після обміну та як вони грають. Мені було нелегко ухвалити рішення покинути Бостон. Але якщо й було таке місце, куди б я пішов, то це була саме ця команда, і це сталося. Я зробив так, що ця можливість з'явилася, і я скористався нею", – сказав Хорфорд.

Нагадаємо, що тепер Ел Хорфорд може стати частиною матчу-відкриття нового регулярного сезону НБА, у якому Голден Стейт зіграє з Лейкерс.

Раніше стало відомо, що Ворріорз планують відрахувати Сета Каррі, щоб потім підписати його знову.