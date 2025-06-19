Халібертон має всі наміри зіграти у вирішальному матчі Фіналу НБА – Чаранія
Зірковий розігруючий Індіани Тайріз Халібертон збирається вийти на паркет у шостому матчі фінальної серії НБА проти Оклахоми.
Цим інсайдом Шемс Чаранія поділився в етері "Шоу Пета МакАфі".
Участь 25-річного баскетболіста у вирішальному поєдинку Фіналу досі перебуває під великим питанням через травму литкового м'яза.
Але, незважаючи на це, за словами Чаранії, Халібертон все одно планує допомогти своїм одноклубникам.
"Наскільки я розумію, він має всі наміри зіграти сьогодні ввечері. Якщо не станеться якоїсь невдачі або не втрутиться медична команда, він збирається викластися на повну", – сказав Чаранія.
Тайріз Халібертон травмував литковий м'яз на початку 5-го матчу під час атаки. У тій грі він набрав усього чотири очки, не влучивши жодного кидка, окрім штрафних.
Нагадаємо, що шостий матч фінальної серії НБА між Індіаною та Оклахомою проходитиме в ніч на завтра, 20 червня, в Індіанаполісі. Старт гри запланований на 03:30 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Індіана Пейсерс стали організаторами другого обміну цього літа.