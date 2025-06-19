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Халібертон має всі наміри зіграти у вирішальному матчі Фіналу НБА – Чаранія

Олексій Погорелов — 19 червня 2025, 21:38
Тайріз Халібертон
Тайріз Халібертон
НБА

Зірковий розігруючий Індіани Тайріз Халібертон збирається вийти на паркет у шостому матчі фінальної серії НБА проти Оклахоми.

Цим інсайдом Шемс Чаранія поділився в етері "Шоу Пета МакАфі".

Участь 25-річного баскетболіста у вирішальному поєдинку Фіналу досі перебуває під великим питанням через травму литкового м'яза.

Але, незважаючи на це, за словами Чаранії, Халібертон все одно планує допомогти своїм одноклубникам.

"Наскільки я розумію, він має всі наміри зіграти сьогодні ввечері. Якщо не станеться якоїсь невдачі або не втрутиться медична команда, він збирається викластися на повну", – сказав Чаранія.

Тайріз Халібертон травмував литковий м'яз на початку 5-го матчу під час атаки. У тій грі він набрав усього чотири очки, не влучивши жодного кидка, окрім штрафних.

Нагадаємо, що шостий матч фінальної серії НБА між Індіаною та Оклахомою проходитиме в ніч на завтра, 20 червня, в Індіанаполісі. Старт гри запланований на 03:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Індіана Пейсерс стали організаторами другого обміну цього літа.

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Тайріз Халібертон

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