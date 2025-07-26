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Капітан збірної України буде виступати у чемпіонаті Іспанії

Олександр Булава — 26 липня 2025, 22:42
Капітан збірної України буде виступати у чемпіонаті Іспанії
Артем Пустовий
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33-річний капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий перейшов в Андорру.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Українець підписав дворічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Пустовий до цього виступав за Ховентут. У 35 матчах сезону 2024/25 Артем набирав у чемпіонаті Іспанії 9.5 очка, 3.4 підбирання та 1.3 блок-шота (РЕ 12.4), отримуючи в середньому 17.7 хвилини ігрового часу.

Раніше повідомлялося, що центровий продовжить карʼєру в складі клубу першого дивізіону чемпіонату Індонезії Сартрія Муда.

Андорра виступає в чемпіонаті Іспанії. Минулий сезон команда завершила на 11-му місці в турнірній таблиці.

Артем Пустовий

Артем Пустовий

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