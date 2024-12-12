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Дуже поважна причина: тренер Лейкерс пояснив відсутність Леброна у матчі із Портлендом

Володимир Максименко — 12 грудня 2024, 11:52
Дуже поважна причина: тренер Лейкерс пояснив відсутність Леброна у матчі із Портлендом
Леброн Джеймс
Фото НБА

Головний тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей-Джей Редік прокоментував відсутність Леброна Джеймса у матчі із Портлендом (107:98).

Слова фахівця наводить ESPN.

"Леброн зараз не з командою. Він відсутній з особистих і дуже поважних причин", - розповів Редік.

У сезоні-2024/25 Леброн зіграв 23 матчі, в яких в середньому набирає 23 очки за гру.

Наступний матч Лейкерс проведуть у суботу, 14 грудня проти Тімбервулвз. Старт гри заплановано на 03:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Голден Стейт можуть обміняти Леброна або Батлера.

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Леброн Джеймс

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