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Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 10:46
Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці
Брендін Подзємскі
instagram.com/iab_podz

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Брендін Подзємскі переніс операцію з санації лівого зап'ястя.

Про це повідомила пресслужба франшизи.

Як зазначив головний тренер "Воїнів" Стів Керр, гравець буде повністю готовим до початку тренувального табору.

У регулярному сезоні НБА Подзємскі зіграв 64 матчі, в яких набирав в середньому 11.7 очок за гру та виконував 5.1 підбирань.

Також на рахунку американця 11 ігор у постсезоні – 11.3 очок та 5.0 підбирань. 

Зазначимо, що сьогодні визначився перший фіналіст плейоф НБА.

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