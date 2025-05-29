Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці
Брендін Подзємскі
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Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Брендін Подзємскі переніс операцію з санації лівого зап'ястя.
Про це повідомила пресслужба франшизи.
Як зазначив головний тренер "Воїнів" Стів Керр, гравець буде повністю готовим до початку тренувального табору.
У регулярному сезоні НБА Подзємскі зіграв 64 матчі, в яких набирав в середньому 11.7 очок за гру та виконував 5.1 підбирань.
Також на рахунку американця 11 ігор у постсезоні – 11.3 очок та 5.0 підбирань.
Зазначимо, що сьогодні визначився перший фіналіст плейоф НБА.