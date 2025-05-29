Захисник Голден Стейт переніс операцію на руці

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Брендін Подзємскі переніс операцію з санації лівого зап'ястя.

Про це повідомила пресслужба франшизи.

Як зазначив головний тренер "Воїнів" Стів Керр, гравець буде повністю готовим до початку тренувального табору.

Brandin Podziemski underwent successful left wrist debridement surgery yesterday in Los Angeles.



He is expected to make a full recovery and be ready for the start of training camp. pic.twitter.com/mUwG5w2stQ — Golden State Warriors (@warriors) May 29, 2025

У регулярному сезоні НБА Подзємскі зіграв 64 матчі, в яких набирав в середньому 11.7 очок за гру та виконував 5.1 підбирань.

Також на рахунку американця 11 ігор у постсезоні – 11.3 очок та 5.0 підбирань.

Зазначимо, що сьогодні визначився перший фіналіст плейоф НБА.