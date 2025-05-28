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Тренер Панатінаїкоса натякнув, що в тренерський штаб увійде його 14-річний син

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 08:56
Тренер Панатінаїкоса натякнув, що в тренерський штаб увійде його 14-річний син
Ергін Атаман
facebook.com/paobcgr

Наставник баскетбольного Панатінаїкоса Ергін Атаман заявив, що його 14-річний син Шарп невдовзі приєднається до тренерського штабу клубу.

Слова 59-річного фахівця цитує SDNA.

"Шарп працює в Академії Панатінаїкоса і незабаром буде в нашому штабі. Він дуже допомагає мені зі статистикою, він знає все.

Він знає НБА краще за мене. Коли ми підписали нашого Кендріка Нанна, він бачив його, знав його і сказав мені, що ми повинні його отримати.

Йому чотирнадцять. Він тут також дуже популярний». Усі хочуть з ним сфотографуватися. Навіть без мене. Він став знаменитістю в команді, вболівальники стежать за ним більше, ніж за мною", – сказав Атаман.

Нагадаємо, Панатінаїкос провалив Фінал чотирьох Євроліги, програвши спочатку півфінальний матч Фенербахче, а потім поступився у матчі за третє місце Олімпіакосу

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