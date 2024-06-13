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Бостон став дев'ятим клуб, який здобув 10 поспіль перемог у плей-оф НБА

Станіслав Лисак — 13 червня, 07:59
Бостон став дев'ятим клуб, який здобув 10 поспіль перемог у плей-оф НБА

Бостон став дев'ятою командою в історії плей-оф Національної баскетбольної асоціації, який здобув 10 перемог поспіль у плей-оф.

Про це повідомляє NBA History.

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Напередодні Селтікс обіграли Даллас у третьому матчі фіналу НБА.

Найкращими за цим показником є склад Голден Стейт 2017 року, який 15 ігор провів без поразок. Зазначимо, що того сезону 10 перемог поспіль здобув Клівленд, який у підсумку поступився Ворріорз у фіналі з рахунком 4:1.

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