Зображений на логотипі НБА: Помер легендарний баскетболіст Джеррі Вест

У віці 86 років пішов із життя ексгравець, тренер та генеральний менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Джеррі Вест.

Про це повідомив комісар Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер.

NBA Commissioner Adam Silver on the passing of Jerry West: pic.twitter.com/hZuxpIKMGd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 12, 2024

Вест ставав чемпіоном НБА у 1972 році разом зі своєю єдиною командою, Лейкерс. Крім того, за час виступу в лізі Джеррі 12 разів відбирався до першої та другої збірної всіх зірок, 14 разів брав участь у Матчі зірок НБА. Йому й досі належить рекорд за середнім показником набраних очок у серії плей-оф — 46,3.

Вест став восьмиразовим чемпіоном НБА у статусі генерального менеджера (шість разів — з Лейкерс, двічі — з Голден Стейт), а також був двічі визнаний найкращим функціонером року (1995, 2004).

Додамо, що саме силует цього легендарного баскетболіста зображений на логотипі НБА.