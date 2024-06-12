Зображений на логотипі НБА: Помер легендарний баскетболіст Джеррі Вест
У віці 86 років пішов із життя ексгравець, тренер та генеральний менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Джеррі Вест.
Про це повідомив комісар Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер.
Вест ставав чемпіоном НБА у 1972 році разом зі своєю єдиною командою, Лейкерс. Крім того, за час виступу в лізі Джеррі 12 разів відбирався до першої та другої збірної всіх зірок, 14 разів брав участь у Матчі зірок НБА. Йому й досі належить рекорд за середнім показником набраних очок у серії плей-оф — 46,3.
Вест став восьмиразовим чемпіоном НБА у статусі генерального менеджера (шість разів — з Лейкерс, двічі — з Голден Стейт), а також був двічі визнаний найкращим функціонером року (1995, 2004).
Додамо, що саме силует цього легендарного баскетболіста зображений на логотипі НБА.