БК Волинь продовжив контракт із перспективним форвардом

БК Волинь оголосив про підписання нового контракту з 18-річним форвардом Романом Троциком.

Як повідомила пресслужба клубу, сторони уклали угоду на сезон-2026/27.

Попри молодий вік, Роман уже встиг дебютувати в Суперлізі та здобути важливий досвід виступів на найвищому рівні українського баскетболу.

Минулого сезону гравець також був одним із лідерів команди БК Старий Луцьк у Першій лізі.

Напередодні ще один учасник Суперліги, Ніко-Баскет, оголосив про продовження співпраці з перспективним форвардом Данилом Стрижаком.

Як відомо, раніше клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.