Волинь підписала контракт з американським форвардом
Тадж Твітт
БК Волинь
Волинь підписала контракт з американським форвардом Tаджем Твіттом.
Про це повідомила пресслужба клубу.
До цього Тадж виступав у студентському баскетболі США, де представляв West Virginia, Temple, Fairmont State та Coppin State.
У сезоні-2024/25 за Fairmont State форвард набирав у середньому 11,8 очка та 6,2 підбирання за матч і разом із командою став чемпіоном Mountain East Conference.
Минулий сезон гравець провів у Coppin State в NCAA Division I.
Напередодні ще один представник Суперліги, БК Запоріжжя, посилив свій склад одразу трьома американськими гравцями.