Волинь підписала контракт з американським форвардом Tаджем Твіттом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

До цього Тадж виступав у студентському баскетболі США, де представляв West Virginia, Temple, Fairmont State та Coppin State.

У сезоні-2024/25 за Fairmont State форвард набирав у середньому 11,8 очка та 6,2 підбирання за матч і разом із командою став чемпіоном Mountain East Conference.

Минулий сезон гравець провів у Coppin State в NCAA Division I.

Напередодні ще один представник Суперліги, БК Запоріжжя, посилив свій склад одразу трьома американськими гравцями.