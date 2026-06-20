БК Волинь підсилився досвідченим форвардом Харківських Соколів

БК Волинь підписав форварда Харківських Соколів Максимка Нікітіна.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі контракту наразі невідомі.

У сезоні-2025/26 36-річний Нікітін у середньому за гру набирав 14.1 очок, робив 6.3 підбирання, 0.9 передачі та 1 блок-шот. У плейоф його показники зросли до 14.6 очок та 6.0 підбираннь.

Зазначимо, що до Харківських Соколів форвард також виступав за Будівельник, БК Запоріжжя та Кривбас.

БК Волинь (раніше Старий Луцьк) завершив сезон на 9-му рядку в Суперлізі, не зумівши потрапити до плейоф.