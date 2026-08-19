Волинь посилила свій склад чемпіоном Європи у Дивізіоні B

БК Волинь оголосив про підписання контракту українським форвардом Назаром Королем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт розрахований до завершення сезону-2026/27. У новій команді він виступатиме під номером 7.

Цього літа Король став чемпіоном Європи в Дивізіоні B у складі молодіжної збірної України U-20. На турнірі 19-річний Назар у середньому набирав 6.9 очка, 3.7 підбирання та 1.0 передачу.

Вихованець столичної Стугна-Баскет у 15 років переїхав до Іспанії, де провів 4 роки та виступав за CB Ifach Calpe, Bàsquet Altea, CB Mollerussa та BysPania Tíjola.

В Іспанії пройшов шлях від юнацьких команд до дорослого баскетболу та виступів у Tercera FEB.

Нагадаємо, у фіналі турніру збірна України перемогла Ісландію. Також за підсумками змагань "синьо-жовті" завоювали путівку до Дивізіону А, де виступлять наступного року.