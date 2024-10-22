Дніпро зіграє з Сассарі в 4 турі Кубку Європи ФІБА
Дніпро зустрінеться з італійським Сассарі в межах четвертого туру групового етапу Кубку Європи ФІБА.
Поєдинок відбудеться сьогодні, 22 жовтня, в місті Сассарі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Трансляція буде доступна на сайті Федерації баскетболу України.
Напередодні БК Дніпро здобув перемогу над лісабонським Спортингом. Підопічні Володимира Коваля розташувалися на третій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 4 очки.
У стартовому турі дніпряни розгромно поступилися польському Анвілу, а у другому раунді змагань не зуміли подужати Спортинг.
Розклад матчів БК Дніпро в Кубку Європи ФІБА
22 жовтня, 21:30. Сассарі – Дніпро
24 жовтня, 21:30. Дніпро – Сассарі
30 жовтня, 19:00. Дніпро – Анвіл
Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як найкраща команда з трьох, яка поступилась у кваліфікації.