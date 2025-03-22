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Визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України

Олександр Булава — 22 березня 2025, 14:40
Визначився розклад фінальної серії плейоф чемпіонату України
ХК Кременчук

Стали відомі дати проведення фінального раунду плейоф у чемпіонаті України з хокею, де зустрінуться Київ Кепіталз та Кременчук.

Про це повідомляє ФХУ.

Розпочнеться серія двома протистояннями на домашньому льоду Київ Кепіталз – 26 та 28 березня. Далі два матчі зіграють на майданчику Кременчука (31 березня та 2 квітня).

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх матчів серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Як відомо, столичний клуб у півфінальній серії обіграв одеський Шторм, а Кременчук несподівано вибив чинного чемпіона – Сокіл.

Нагадаємо, Сокіл став чемпіоном України за підсумками сезону 2023/24. У фінальній серії кияни обіграли все той же Кременчук (4:0) та здобули тоді 15-й чемпіонський титул в історії.

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