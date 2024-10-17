Черкаські Мавпи призначили нового головного тренера

Новим головним тренером баскетбольного клубу Черкаські Мавпи став 25-річний фахівеь Дмитро Нагорний.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Раніше команду до сезону готував Георгій Ступенчук.

Повідомляється, що зміни в тренерському штабі були ухвалені після консультацій та внутрішніх оцінок результатів підготовки до сезону, а також враховуючи досягнення Дмитра Нагорного як молодого, перспективного фахівця.

Дмитро Нагорний вихованець баскетбольної школи Черкаські Мавпи. Останні роки працював у тренерському штабі команди Суперліги.

Черкаські Мавпи на старті Суперліги обіграли Запоріжжя 90:80 та поступилися Дніпру 63:82. Наступні матчі команда під керівництвом нового тренера зіграє проти Рівного та Старого Луцька 19-20 жовтня, а 24-25 жовтня проти Прикарпаття-Говерли та Київ-Баскету.