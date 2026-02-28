Бігмен Дніпра залишив розташування збірної України перед матчем проти Іспанії

Бігмен Дніпра Данило Сипало залишив розташування збірної України з баскетболу і повернувся в свій клуб.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Наразі невідомо, що стало причиною такого рішення. Водночас решта національної команди прибула до Ов'єдо, де зіграє матч четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти збірної Іспанії.

Ввечері збірна проведе перше тренування на майданчику Palacio de los Deportes.

Матч України проти Іспанії пройде 2 березня о 21.30.

Нагадаємо, у попередньому матчі "синьо-жовті" поступилися іспанцям з рахунком 66:86.