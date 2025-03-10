Батько Дончича: Луці ще далеко до спадщини Дражена Петровича

Саша Дончич, батько суперзірки Лейкерс Луки Дончича, впевнений, що незважаючи на свій статус в лізі, його сину ще далеко до того спадку, який створив Дражен Петрович.

Слова 50-річного словенця наводить HRT.

Під час інтерв'ю Дончича-старшого запитали, чи не перевершив його син легендарного хорватського баскетболіста. Він смиренно відповів, що Лука ще не зовсім на тому рівні і йому ще треба пройти довгий шлях, щоб досягти такої величі.

"Дражен це Дражен. Він – легенда. Луці ще далеко до нього, але я вірю, що він на правильному шляху. Я б не порівнював їх, кожен з них є одним з найкращих у свій час. Я просто радий бачити, що хтось з Європи показує світові, що тут грали і продовжують грати у великий баскетбол", – сказав Саша Дончич.

Батько Дончича також розповів про перехід 26-річного гравця в Лос-Анджелес, зазначивши, що Лука поступово повертається до себе колишнього на паркеті.

"Турбулентність закінчилася. Все заспокоїлося, і Даллас відходить у минуле. Це видно на майданчику, коли Лука виходить у пурпурово-золотій формі і починає грати з тим же чуттям, яке він мав протягом багатьох років у джерсі Маверікс і збірної Словенії".

Дражен Петрович вважається найкращим баскетболістом в історії Хорватії та одним з найвидатніших іноземців, які грали в НБА.

На жаль, його життя обірвалося 7 червня 1993 року, коли він у віці 28 років загинув в автокатастрофі у Німеччині.

Ранше Саша Дончич заявив, що його син не заслужив такого відношення від Даллас Маверікс, які обміняли його в Лос-Анджелес Лейкерс.