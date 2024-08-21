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Дніпро єврокубкові матчі проти Констанци проведе на арені румунського клубу

Руслан Травкін — 21 серпня, 23:12
Дніпро єврокубкові матчі проти Констанци проведе на арені румунського клубу
Дніпро
facebook.com/bc.dnipro

Чемпіон України з баскетболу Дніпро зіграє домашній матч кваліфікації Кубка Європи ФІБА сезону 2024/25 проти Констанци у Румунії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті ФІБА.

Обидва поєдинки кваліфікації український клуб проведе на домашній арені суперників Sports Hall у румунському місті Констанца. Виїзний матч відбудеться 24 вересня, початок о 20.30. Матч-відповідь, у якому Дніпро буде номінально домашньою командою, заплановано на 26 вересня о 20.30.

Переможець пари вийде в груповий етап Кубка Європи ФІБА. Відомо вже три учасники квартету: Шоле (Франція), Фрібург (Швейцарія) та Антверпен (Бельгія).

Нагадаємо, що Політехніка-Галичина не буде грати у наступному сезоні Суперліги. Також припинив існування і Прометей.

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