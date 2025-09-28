Кондратьєв – після вильоту з єврокубка: Тепер зосередимось на чемпіонаті та Кубку України
Валерій Кондратьєв
Фото: ФБУ
Президент Дніпра Валерій Кондратьєв підсумував виліт своєї команди з Кубку Європи ФІБА.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"На жаль, поразка в кваліфікації Кубка ФІБА залишає Дніпро без єврокубка в цьому сезоні. У спорті без поразок не буває. Впевнений, ми повернемося ще сильнішими та мотивованішими!", – написав Валерій.
Також він подякував команді за самовіддачу та вболівальникам за підтримку.
"Дякую команді за самовіддачу, а нашим уболівальникам – за підтримку. Тепер потрібно спрямувати всі сили на чемпіонат і Кубок України!", – додає Кондратьєв.
Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, українська команда поступилася румунському клубу Короні Брашов з рахуном 64:95.
Раніше в першому протистоянні підопічні Володимира Коваля також зазнали поразки. Гра закінчилася перемогою Брашова з рахунком 83:69.