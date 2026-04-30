Іспанський Більбао вдруге став переможцем Кубку Європи ФІБА

Більбао став тріумфатором Кубку Європи ФІБА сезону-2025/26, вдруге завоювавши трофей.

Іспанська команда у матчі-відповіді перемогла грецький ПАОК (89:74), забезпечивши загальний успіх за сумою двох поєдинків. Зазначимо, що перша зустріч суперників завершилася на користь греків – 79:73.

Найціннішим гравцем фіналу (MVP) став Даррун Хілліард, який у середньому набирав 17,5 очка та віддавав 3,5 результативні передачі за два матчі. У другій грі він записав до активу 16 очок і 5 передач.

Для Більбао цей успіх є історичним, адже команда стала першою, якій вдалося виграти фінал після поразки в першому матчі. Крім того, іспанці стали єдиною командою, яка виграла два титули.

Нагадаємо, що Єврокубок ФІБА є четвертим за силою щорічним турніром Європи. Український Дніпро грав у кваліфікації, але не зумів потрапити в основний етап.

