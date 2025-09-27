Дніпро вдруге програв Короні Брашов та не зміг вийти в основний раунд Кубку Європи ФІБА

Сьогодні, 27 вересня, чемпіон України Дніпро зіграв другий матч протистояння з румунським клубом Корона Брашов у кваліфікації Кубку Європи ФІБА.

На жаль, чемпіон України знову поступився і вибув з турніру. Поєдинок завершився з рахунком 95:64.

Найрезультативнішим у складі дніпровського клубу став Вільямсон, який набрав 16 очок та зробив 6 передач.

У підсумку Корона за підсумком двох матчів вийшла до основного раунду, де потрапить до групи С, де можуть зіграти Орадя (Румунія), АЕК Ларнака (Кіпр) та Петкімспор (Туреччина).

При цьому Орадя та АЕК Ларнака грають в кваліфікації Ліги чемпіонів і лише в разі вильоту звідти потраплять у групу С Кубку Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА

Кваліфікація, 2-й матч

Дніпро – Корона Брашов 64:95 (15:31, 19:21, 15:19, 15:24)

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою Брашова з рахунком 83:69.