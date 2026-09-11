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В Івано-Франківську відбудеться турнір за участю клубів Суперліги

Олександр Булава — 11 вересня 2026, 18:18
В Івано-Франківську відбудеться турнір за участю клубів Суперліги
ФБУ

В Івано-Франківську відбудеться благодійний передсезонний турнір з баскетболу, присвячений Дню захисників і захисниць України.

Про це повідомляє ФБУ.

З 18 по 20 вересня на паркеті манежу коледжу фізичного виховання зійдуться чотири клуби Суперліги: Прикарпаття-Говерла, Дніпро, Ніко-Баскет та Київ-Баскет.

Змагання пройдуть за круговою системою. За три дні кожна команда проведе по три матчі.

Зазначається, що турнір має й благодійну мету. У день відкриття, відбудеться аукціон, усі кошти від якого спрямують на підтримку Збройних сил України.

Розклад матчів

18 вересня, п'ятниця

  • 15:30 Дніпро – Ніко-Баскет
  • 18:30 Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет

19 вересня, субота

  • 13:00 Дніпро – Київ-Баскет
  • 16:00 Прикарпаття-Говерла – Ніко-Баскет

20 вересня, неділя

  • 13:00 Київ-Баскет – Ніко-Баскет
  • 16:00 Прикарпаття-Говерла – Дніпро

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