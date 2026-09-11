В Івано-Франківську відбудеться турнір за участю клубів Суперліги
ФБУ
В Івано-Франківську відбудеться благодійний передсезонний турнір з баскетболу, присвячений Дню захисників і захисниць України.
Про це повідомляє ФБУ.
З 18 по 20 вересня на паркеті манежу коледжу фізичного виховання зійдуться чотири клуби Суперліги: Прикарпаття-Говерла, Дніпро, Ніко-Баскет та Київ-Баскет.
Змагання пройдуть за круговою системою. За три дні кожна команда проведе по три матчі.
Зазначається, що турнір має й благодійну мету. У день відкриття, відбудеться аукціон, усі кошти від якого спрямують на підтримку Збройних сил України.
Розклад матчів
18 вересня, п'ятниця
- 15:30 Дніпро – Ніко-Баскет
- 18:30 Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет
19 вересня, субота
- 13:00 Дніпро – Київ-Баскет
- 16:00 Прикарпаття-Говерла – Ніко-Баскет
20 вересня, неділя
- 13:00 Київ-Баскет – Ніко-Баскет
- 16:00 Прикарпаття-Говерла – Дніпро
Раніше ФБУ оголосила дату старту нового сезону чоловічої Суперліги.