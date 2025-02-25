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Збірна Італії хоче натуралізувати одного з найкращих снайперів НБА

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 14:57
Збірна Італії хоче натуралізувати одного з найкращих снайперів НБА
Донте Дівінченцо
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Збірна Італії розглядає варіант із запрошенням до свого складу гравця Міннесоти Тімбервулвз Донте Дівінченцо.

Про це повідомляє BasketNews.

Італійська федерація баскетболу повернулася до переговорів, щоб дізнатися його позицію. Напередодні Олімпіади сторони вже контактували між собою. Гравець тоді був зацікавлений у такому розвитку подій.

Згідно з правилами ФІБА, національні команди можуть заявляти на турніри лише одного натуралізованого баскетболіста. Зараз цю квоту в Італії займають Джон Петручеллі та Грант Базіле, які цього сезону не демонструють найкращий рівень гри.

Дівінченцо народився в США, але має італійське коріння. Раніше головною ціллю італійців був Паоло Банкеро, але лідер Орландо обрав виступи за збірну США.

Цього сезону 28-річний Донте набирає в середньому 11 очок, 3,7 підбирання та 3,6 передачі за гру, демонструючи влучність 39,7% дальніх кидків. 

Нагадаємо, колишній одноклубник Дівінченцо Джош Гарт кумедно відреагував на штраф за симуляцію

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Міннесота Тімбервулвз

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