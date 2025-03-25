Янніс: Звання найкращого гравця сезону – краще за інтим

Зірка Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо заявив, що перемога в номінації найцінніший гравець сезону НБА (MVP) краще за інтимні стосунки.

Слова грецького баскетболіста цитує The Athletic.

"Послухайте, дискусія про MVP це чудово. Я беру участь в обговоренні MVP, здається, останні сім років? Так, напевно, останні сім років – третій, четвертий, третій, четвертий. Це великий комплімент.

Але, зрештою, перемога – це зовсім інше відчуття. Я зміг прожити його один раз (з титулом 2021 року). Я не знаю, чи люди вважають, що це має значення, чи не має, хай там як, але перемога є перемога, як і Кубок НБА. Це було схоже на "вау, це відчуття, це краще, ніж інтимні стосунки", – підсумував грек.

Раніше Адетокумбо став 52-м гравцем в історії НБА, який подолав позначку у 20 тисяч очок за кар'єру. У більш ранньому віці 20 000 очок за кар'єру набрали тільки ЛеБрон Джеймс, Кевін Дюрант, Кобі Браянт, Вілт Чемберлен та Майкл Джордан.

У нинішньому сезоні Янніс Адетокумбо провів 59 матчів, у яких набирав у середньому 30,2 очка, 12 підбирань та 5,9 передачі (найкращі показники у кар'єрі).