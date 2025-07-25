Барселона побудує нову баскетбольну арену

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів, що клуб планує побудувати нову баскетбольну арену.

Про це він заявив в інтерв’ю Mundo Deportivo.

За словами Лапорти, завершити будівництво Palau Blaugrana клуб планує на початку 2028 року.

"Якщо НБА таки прийде в Європу, арена повинна буде відповідати їхнім вимогам", – резюмував президент Барселони.

Також він додав, що каталонці розглядають можливість виступати у новій лізі від НБА. Зараз клуб веде переговори щодо цього.

"Ми вже маємо певне порозуміння з Євролігою. НБА також веде переговори з ФІБА. Такі клуби, як Барселона, дуже їх цікавлять. Ми аналізуємо пропозицію", – додав Лапорта.

Раніше Лапорта заявив, що футбольний клуб Барселона виграв би КЧС.