Головний тренер збірної України розкрив причини розгромної перемоги над Данією у матчі кваліфікації ЧС-2027

Головний тренер національної збірної Айнарс Багатскіс прокоментував розгромну перемогу над Данією (99:69) в матчі першого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027, розкривши тактичні аспекти гри команди.

Його слова передає ФБУ.

"Ми готувалися до важкого матчу. Непросто приїжджати сюди. Три дні тому був дуже хороший баскетбол проти сильної команди Грузії. При підготовці головним завданням були гарні рішення в нападі і захист проти швидкого прориву. Данія – непередбачувана команда. Кожен гравець у них може забити, якщо має можливість. Я називаю це стилем "Валенсії". Перша чверть була важка. Ми спали, але потім прокинулися і зробили все необхідне. Данія грає в захисті так, що навіть при заслонах виконуються кидки 50 на 50. Триочкові кидки для нас були найлегшим способом атакувати. Більшість з них були хорошими".

Також наставник "синьо-жовтих" наголосив, що після того, як наша збірна почала знаходити вільні триочкові і легкі лей-апи, розкочувалася видовищна гра.

"Це частина баскетболу, яку завжди варто враховувати. Якщо ти приймаєш хороші рішення, то досягаєш успіху. Данія дуже комфортно відчуває себе на відкритому майданчику. Це їх стиль. З другої чверті почали грати розумніше і жорсткіше в захисті. Ми знаходили вільні триочкові і легкі лей-апи. З цього періоду був більш видовищний баскетбол".

Окремо Багатскіс відзначив виступ форвардів збірної України Олександра Кобзистого та Данііла Сипало.

"Гра Сипало і Кобзистого? Тренери не просто так викликають гравців в збірну. Ми стали молодшими. Намагаємося їх розвивати. Деякі гравці виступають в збірній навіть краще, ніж в клубах. Сипало і Кобзистий хочуть грати, тренуватися, старанно працювати і ставати баскетболістами більш високого рівня".

Нагадаємо, що напередодні збірна України перемогла Грузію та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації ЧС-2027. Завдяки перемозі над Данією підопічні Багатскіса з другого місця групи А вийшли до наступної стадії з балансом 4-2.

У другому раунді кваліфікації Україна проведе шість матчів проти команд, які вийдуть із групи B. Ця стадія відбору для команди Багатскіса розпочнеться 28 серпня.