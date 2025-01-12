17 очок та 4 блок-шоти: Пустовий провів відмінний матч у чемпіонаті Іспанії
Артем Пустовий (у білій майці)
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Капітан збірної України з баскетболу набрав 17 очок за Ховентуд у матчі чемпіонату Іспанії проти Андорри.
Його клуб здобув перемогу з рахунком 93:86.
Центровий зіграв 18 хвилин. Він влучив 8/11 двоочкових та 1/2 з лінії штрафних.
Артем був досить активним у боротьбі під кошиками – 5 підбирань. Також він чудово проявив себе в захисті, поставивши аж 4 блок-шоти. У пасиві українця 3 втрати. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-10".
Нагадаємо, що останнім часом Пустовий проводить матчі на високому рівні. Тиждень тому він набрав 18 очок проти Барселони, а на тижні допоміг клубу з Бадалони обіграти Бешикташ у матчі Єврокубку.
Зазначимо, що проявив себе у матчі Національної баскетбольної асоціації і Святослав Михайлюк.