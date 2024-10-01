12 очок Пустового не врятували Ховентуд від поразки у Єврокубку

Гравець збірної України Артем Пустовий, який є баскетболістом іспанського Ховентуда, набрав 12 очок у матчі 2 туру Єврокубку проти Ульма.

Поєдинок завершився перемогою німецького клубу 87:84.

Центровий відіграв 19 хвилин. Він реалізував 4/6 двоочкові, а також 4/5 з лінії штрафних. Артем зумів зібрати 5 підбирань, віддав 1 результативну передачу та поставив 2 блок-шоти. У пасиві українця 1 втрата та 2 фоли.

Нагадаємо, у першому турі Ховентуд обіграв турецьких Хапоель (78:75), а данк Пустового увійшов до десятки найкращих моментів.

Зазначимо, що у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів вдало себе проявили Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров.