Вдала гра Санона та Боброва допомогла ВЕФу успішно стартувати у Лізі чемпіонів

Сьогодні, 1 жовтня, розпочалися матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Латвійський ВЕФ досить сенсаційно вдома обіграв німецький Бонн, який два роки тому став тріумфатором турніру, з рахунком 86:72.

Великий внесок у перемогу внесли українці Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров.

Санон набрав 19 очок (5/6 двоочкові, 3/7 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 5 асистів та зробив 3 перехоплення за 32 хвилини на паркеті.

Бобров відіграв також 32 хвилини, але очок не набирав. Форвард зробив 10 підбирань, віддав 3 результативні передачі, зробив 3 перехоплення та поставив 1 блок-шот.

Нагадаємо, до латвійського гранда баскетболісти збірної України приєдналися влітку. Останні 2 сезони вони виступали за Прометей.