Захисник збірної України перейшов в американський клуб

Захисник юніорської збірної України (U-18) Арсеній Колобов наступного сезону виступатиме за університетську команду Rhode Island Rams, яка виступає в NCAA Division I.

Про це повідомляє ФБУ.

Перед переїздом у США гравець з 15-річного віку грав в Іспанії.

Нагадаємо, Колобов грав за збірну України U-18 на чемпіонаті Європи-2024 Дивізіону В у Скоп'є (Північна Македонія), де "синьо-жовті" стали 13-ми. На турнірі він в середньому набирав 7 очок, 2.4 підбирання по 2 передачі та перехоплення за 25.2 хвилини на майданчику.

Зазначимо, що цього сезону в студентській лізі США заявлені ще шість українських гравців – Максим Шульга (VCU Rams), Павло Дзюба (Eastern Washington Eagles), Михайло Бедностін (Lafayette Leopards), Нікіта Константиновський (Notre Dame Fighting Irish), Олександр Кобзистий (Oregon Ducks) та Катерина Коваль (Notre Dame).

Напередодні повідомлялося, що гравець юніорської збірної України Михайло Липка наступного сезону виступатиме за Royal Crown School із Торонто.