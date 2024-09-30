Форвард збірної України перейшов у канадський клуб

Гравець юніорської збірної України Михайло Липка наступного сезону виступатиме за Royal Crown School із Торонто (Канада).

Про це повідомляє ФБУ.

Нова команда українця виграла два останні чемпіонати Ontario Scholastic Basketball Association.

Нагадаємо, Липка грав за збірну України U-18 на чемпіонаті Європи-2024 Дивізіону В у Скоп'є (Північна Македонія), де "синьо-жовті" стали 13-ми. На турнірі Михайло провів на турнірі всі вісім ігор, у середньому за 12.6 хвилини здобув 3.1 очка, 3 підбирання та 0.5 передачі.

Нападник пояснив свій переїзд у Північну Америку бажанням грати за студентську команду США або Канади.

"У майбутньому хочу грати за студентську команду США або Канади, тому я й переїхав у Північну Америку. Коли виступаєш тут, то легше привернути до себе увагу тренерів коледжів. Для досягнення своєї мети мені потрібно дуже старанно працювати. Варіант грати за цю школу з’явився після того, як особисто звернувся до її тренерів та надіслав своє відео. Надзвичайно радий отримати можливість представляти Royal Crown High School. Уся моя наполеглива праця починає окупатися, не планую зупинятися на досягнутому, маю великі цілі та сподівання на цей сезон із новим колективом", – заявив Липка.

Минулого сезону 18-річний Липка виступав у системі словенського клубу Слован Любляна в турнірах другого місцевого дивізіону, U-18 та U-20.