Колишній захисник НБА повторив рекорд чемпіонату Іспанії

Захисник Басконії Трент Форрест став першим гравцем за останні 32 роки, який реалізував усі свої 19 штрафних кидків у матчі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє BasketNews.

Історична подія сталася вчора, 12 жовтня, коли Басконія обіграла Реал (105:100) у другому турі Ліги АСВ. Форрест став найкращим гравцем зустрічі, набравши 26 очок, 4 підбирання та 7 передач.

19 з 26 очок 27-річний американець набрав з лінії штрафних кидків, де він реалізував усі свої спроби. До нього таким міг похвалитися лише Жорді Пардо, який також влучив усі 19 штрафних у матчі між Жироною та Сарагосою у 1993 році.

Трент Форрест виставляв свою кандидатуру на драфт НБА 2020 року, проте його ніхто не обрав. У тому ж році він підписав двосторонній контракт з Ютою Джаз, за яку виступав два роки. Потім баскетболіст два роки належав Атланті Хоукс, граючи за Колледж Парк Скайхоукс (фарм-клуб Атланти) у G-Лізі. Починаючи з серпня 2024 року, Форрест представляє Басконію.

Нагадаємо, що вчора, 12 жовтня, сталася ще одна історична подія: Нікола Кустуріца став наймолодшим дебютантом Барселони у чемпіонаті Іспанії.

Раніше стало відомо про перелом руки у захисника збірної України Михайла Бублика, якого він зазнав у матчі Суперліги.