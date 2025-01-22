Ставав чемпіоном світу: збірну Австралії може очолити іменитий фахівець

Колишній тренер збірної Німеччини Гордон Херберт може очолити збірну Австралії.

Про це пише Basket News.

Фінський тренер наразі є наставником мюнхенської Баварії, але протягом кар'єри він кілька разів поєднував клубу роботу та працю зі збірною.

Збірна Австралії перебуває без наставника після закінчення Олімпіади-2024 – 71-річний Браян Гурджан залишив посаду.

65-річний Херберт очолював збірну Німеччини з 2021 до 2024 року. Команда досягла під його керівництвом найкращих результатів за всю історію: бронза Євробаскета-2022, виграла чемпіонат світу 2023 та стала четвертою на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, нещодавно у матчі НБА Святослав Михайлюк показав особистий рекорд результативності сезону-2024/25.