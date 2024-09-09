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Рівне підписало другого легіонера

Руслан Травкін — 9 вересня, 18:22
Рівне підписало другого легіонера
Род Браун
Рівне

Віцечемпіон України баскетбольний клуб Рівне домовився про співпрацю з американцем Родом Брауном.

Про це повідомляє пресслужба команди.

26-річний форвард минулий сезон провів у складі албанського Партізані Тірана. У місцевому чемпіонаті він набирав 17,1 очка та 9,3 підбирання за 31 хвилину на паркеті.

Браун також має досвід гри за різні організації першого дивізіону NCAA.

Нагадаємо, раніше Рівне посилило ростер капітаном Прометея та американським плеймейкером.

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