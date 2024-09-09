Рівне підписало другого легіонера

Віцечемпіон України баскетбольний клуб Рівне домовився про співпрацю з американцем Родом Брауном.

Про це повідомляє пресслужба команди.

26-річний форвард минулий сезон провів у складі албанського Партізані Тірана. У місцевому чемпіонаті він набирав 17,1 очка та 9,3 підбирання за 31 хвилину на паркеті.

Браун також має досвід гри за різні організації першого дивізіону NCAA.

Нагадаємо, раніше Рівне посилило ростер капітаном Прометея та американським плеймейкером.