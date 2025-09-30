Українська правда
Канзас принижує Балтимор, Іглз та Біллс – єдині без поразок: огляд четвертого тижня НФЛ

Руслан Травкін — 30 вересня 2025, 09:00
Канзас принижує Балтимор, Іглз та Біллс – єдині без поразок: огляд четвертого тижня НФЛ

Завершився четвертий тиждень у Національній футбольній лізі сезону-2025.

Канзас у грі з Балтимором довів: оборона – це зброя. Біллс та Іглз підтвердили свої чемпіонські амбіції, Кольтс пригальмували хід, а кілька матчів закінчилися справжніми драмами з божевільними розв’язками.

"Чемпіон" виділяє найголовніше з Week №4.

Джексон травмується, оборона – фортеця Чіфс, Махоумс оновлює рекорд

Балтимор – у вільному падінні. Вчетверте поспіль "ворони" дозволяють супернику набрати понад 35 очок. Загалом за чотири матчі – 133 пропущені очки. І це – найгірший захист у лізі.

Навіть ті, хто прогнозував Балтимору звання головної сили сезону, розуміли: головний козир – атака. Але такий провал при обороні власної енд-зони – це вже не просто тривожний дзвіночок, це прямо сирена.

Починалося все досить непогано – саме Рейвенс відкрили рахунок. Але перша половина завершилася з рахунком 20:7 на користь господарів. Ламар Джексон не витримав – кілька разів з розпачу кидав шолом. Під кінець третьої чверті взагалі перестав виходити на поле. Причина – не лише емоції. Травма. Якщо зірковий квотербек вилетить на кілька тижнів – у Балтимора почнеться справжня темна смуга.

Список травмованих лякає: лайнбекер Рокван Сміт, лівий текл Ронні Стенлі, корнербеки Марлон Хамфрі та Нейт Віггінс – усі не дограли гру.

Балтимор вперше з 2015 року розпочинає сезон з показником 1-3. Той рік закінчився 5-11 – найгірший результат ери Джона Харбо за 17 років на чолі клубу.

Канзас тепер йде 2-2. І цією перемогою Чіфс говорять гейтерам: "Закрийте ротики – ми ще в грі!".

Патрік Махоумс грає все ще на метарівні. З його пасів тачдауни занесли Джу-Джу Сміт-Шустер, Голлівуд Браун, Айзея Печеко та Тайкуан Торнтон – останній стабільно вражає в кожному матчі. Такий собі Мастер-шеф, Битва Екстрасенсів Х-Фактор "вождів".

І ще одне: Махоумс найшвидше в історії НФЛ досяг позначки в 250 пасових тачдаунів у кар'єрі. Йому знадобилося лише 116 ігор. Раніше рекорд належав Аарону Роджерсу – 121 матч.

Довгоочікувана нічия в НФЛ, яка нікому не на руку

Матч Ковбойз проти Пекерс – окрема історія. У центрі уваги – Майка Парсонс. Багато хто вважає, що Даллас мало отримав за свого зіркового захисника. Критика менеджменту не вщухала навіть з боку рідних фанатів. І єдиний сек у матчі оформив саме Парсонс.

Два тижні тому Даллас вже був близький до нічиєї, але "золота нога" Брендона Обрі вирвала перемогу над Джаянтс на останній секунді овертайму.

Цього разу уникнути миру не вдалося. 40:40 – перша нічия в НФЛ з 2022 року. До речі, Даллас не грав внічию з... 1969-го, а Грін-Бей – з 2018-го. У лізі, де панують перемоги та поразки, компроміси справжня рідкість. А кожна нічия – свято. Звичайно, для конкурентів по таблиці.

Переломним моментом можна вважати ось цей епізод: Брендон Макманус, який мав найдовшу в лізі серію з 93 поспіль реалізованих екстрапоїнтів, отримує блок. Замість "+14" – лише "+11". І Пекерс цим скористалися.

Дак Прескотт – три пасові тачдауни й один на виносі. Не дивно, що після гри одіозний власник "ковбоїв" Джеррі Джонс публічно хвалив свого QB, а Парсонса піддав, можливо, не тотальній критиці, але натяком, що той ще не зірка.

"Саме тому я плачу Прескотту, а не Парсонсу. Як на мене, Дак був незамінний, а Майка – цілком собі. І подобається це комусь чи ні, але я залишусь при своїй думці щодо цієї угоди. Хлопці грали понад три з половиною години – і залишилися без переможця. Вони отримали Парсонса, ми ніби програли обмін... Але в підсумку – нічия", – із ледь стриманою радістю говорив Джонс.

І все ж, радіти йому зарано: лише одна перемога в чотирьох матчах; 132 пропущені очки – гірше (лише на 1 очко) тільки в Балтимора.

Меттью Стаффорд б’є по надіях Індіанаполіса

Кольтс провели напружений та захопливий матч у Лос-Анджелесі. За дев’ять хвилин до кінця гри Індіанаполіс мав перевагу 20:13 – і вже бачив перед собою омріяні 4-0 на старті сезону.

Але вирішальні два тачдауни "баранів" стали справжніми шедеврами. Меттью Стаффорд проявив ветеранський геній. Точність, холоднокровність, лідерство – він повністю змінив хід гри, розбивши мрії Кольтс об стіну реальності.

Іглз та Біллс – єдині непереможені команди в НФЛ

Лише дві команди залишаються без поразок після чотирьох тижнів – Філадельфія Іглз та Баффало Біллс.

Чинні володарі Супербоулу вже у першій половині знищили надії Тампа-Бей Баканірз – 24:6. І відкриття рахунку стало справжньою родзинкою: тачдаун після панта суперника – рідкісне видовище в НФЛ.

Команда Ніка Сіріані в черговий раз ефектно розіграла свій улюблений "туш-пуш", цього разу з елементом обману – і знову спіймала суперників зненацька.

У другій половині гравці флоридців підтвердили, що їхні 3-0 на старті сезону не були випадковістю – їм майже вдалося скоротити відставання до одного тачдауну. Але часу для подвигу не вистачило.

Баффало ж грали проти Нью-Орлеан Сейнтс, і вже сам факт зустрічі команд із показниками 3-0 та 0-3 натякав: інтриги тут не буде. Результат – 31:19. Для "святих" це вже восьма поспіль поразка, якщо рахувати й минулий сезон.

Це перший раз із 1992 року, коли Біллс набирають 30+ очок у кожному з перших чотирьох матчів сезону. Тоді вони дійшли до Супербоулу, де боляче програли Далласу з рахунком 17:52. Чи повториться історія? Побачимо.

"Гіганти" здивували

Таке буває рідко, але – буває. Нью-Йорк Джайентс ще не знали смаку перемог, а Лос-Анджелес Чарджерс – поразок. Але саме "гіганти" вирвали перемогу – 21:18.

Це вперше за 17 сезонів, коли команда з показником 0-3 обігрує колектив, який стартував 3-0. Несподіваний, гучний апсет – і глибоке полегшення для фанатів "синіх".

ПізДжетс продовжується

Усі люблять підколювати футбольні Тоттенгем за їхню тривалу посуху в трофеях, чи Арсенал, що вони "вічно четверті", а тепер "вічно другі".

Нью-Йорк Джетс – це квінтесенція мемності. Не обіграти таких нестабільних і не менш мемних "дельфінів"...

Іллінойс святкує

Чикаго останніми роками виступає слабко. Перші тижні під керівництвом 39-річного Бена Джонсона не викликали ейфорії.

Минулими вихідними впевнена звитяга над Далласом (31:17). Цього вікенду здолали Рейдерс - 25:24.

Лас-Вегас міг виривати перемогу, але "ведмеді" заблокували філд-гол.

Ірландія відкриває для себе американський футбол наживо

На дублінському стадіоні "Крок Парк" відбувся історичний матч НФЛ – Піттсбург Стілерз здобули захопливу перемогу над Міннесота Вайкінгс з рахунком 24:21.

Ірландці значно підтримували саме Стілерз. І зрозуміло чому. і не дарма. Власники франшизи – родина Руні – мають ірландське коріння. Ще у 1997 році "сталевари" зіграли тут товариський матч проти Чикаго Беарз, який зібрав близько 25 тисяч глядачів. Цього разу трибуни "Крок Парку" зібрали 74 512 вболівальників – аншлаг і справжнє свято.

До речі, покійний Дейн Руні, колишній президент пенсильванської франшизи працював посолом США в Ірландії (2009–2012).

Чи повернеться НФЛ до Ірландії у найближчі роки – питання відкрите. Але ліга, без сумніву, задоволена і продажами квитків, і шаленою атмосферою. А якби в гості приїхав не такий "ірландський" клуб – можливо, все було б інакше.

Задоволення від матчу не приховував навіть мер Дубліна Рей МакАдам:

"Потенційне збільшення доходів для міста, наших готелів, пабів, ресторанів – величезне, не кажучи вже про приріст відвідувачів у наших культурних та історичних установах", – зазначив він.

За різними підрахунками, на гру в Дублін приїхали близько 30 тисяч фанатів із різних куточків Ірландії, США, Великої Британії та Європи.

Результати Week №4

Турнірна таблиця конференції AFC

Турнірна таблиця конференції NFC

Що далі?

Наступний тиждень відкриється в ніч з 2 на 3 жовтня матчем між Ремс та Фортінайнерс.

Центральною зустріччю могло бути протистояння між Цинніцинаті та Детройтом, але Бенгалс без Джо Барроу зовсім погані: поразки від Міннесоти (10:48) та Денвера (3:28).

