24 очки Ягупової не допомогли Валенсії уникнути першої поразки у сезоні в чемпіонаті Іспанії

Іспанський жіночий баскетбольний клуб Валенсія уперше в нинішньому сезоні поступився в чемпіонаті Іспанії на власному паркеті клубу Перфумеріас Авеніда – 81:93.

За інформацією ФБУ, лідерка збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою баскетболісткою у складі Валенсії. За 32 хвилини українка набрала 24 очки, зробила 3 підбирання, 8 передач, 1 перехоплення та 1 блокшот.

В нинішньому чемпіонаті Іспанії Ягупова зіграла у 8-ми з 9-ти матчів, маючи у середньому за гру 12.0 очка, 2.3 підбирання та 3.6 передачі за 23.5 хвилини.

Нагадаємо, нещодавно Ягупова принесла перемогу Валенсії над Прагою в матчі Євроліги. Українка здійснила ключове перехоплення та закинула трьохочковий на останніх секундах гри.