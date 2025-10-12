Будемо темною конячкою, – Йокич назвав головного фаворита на титул чемпіона НБА

Зірковий центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич не вважає свою команду головним фаворитом на титул чемпіона НБА у наступному сезоні.

Слова 30-річного серба наводить BasketNews.

Денвер плідно попрацював під час міжсезоння, оновивши свій ростер, що призвело до підвищених очікувань з боку фанатів клубу. Проте Йокич поспішив заявити, що бачить інший колектив у ролі головного контендера.

"Я думаю, що ми ніколи не були фаворитами, навіть коли стали чемпіонами. Я не відчував тиску, відколи я тут. Вони (Оклахома-Сіті Тандер) точно є тими, кого всі мають наздоганяти. Вони добре грають. Сподіваюся, ми зможемо бути мовчазними... Як ви це кажете? Мовчазним лицарем. Мовчазною конячкою. Темною конячкою", – сказав Йокич.

Nikola Jokic on if it's nice not being championship favorites -- and OKC carrying that pressure:



"Hopefully we can be the silent knight, silent horse, dark horse." pic.twitter.com/hOtK2wKmtN — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) October 10, 2025

Минулого літа Денвер додав до свого складу Йонаса Валанчюнаса, Тіма Хардуея-молодшого, Брюса Брауна та Кема Джонсона, якого виміняли з Брукліна на Майкла Портера-молодшого.

Нагадаємо, що у півфіналі плейоф Західної конференції сезону-2024/25 Наггетс у семи матчах програли саме Оклахомі, яка потім уперше в своїй новітній історії стала чемпіоном НБА.

Раніше стало відомо про вирок для старшого брата Ніколи Йокича Страхіньї за бійку з фанатом Лейкерс під час матчу.