Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Будемо темною конячкою, – Йокич назвав головного фаворита на титул чемпіона НБА

Олексій Погорелов — 12 жовтня 2025, 12:18
Нікола Йокич
Нікола Йокич
Getty Images

Зірковий центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич не вважає свою команду головним фаворитом на титул чемпіона НБА у наступному сезоні.

Слова 30-річного серба наводить BasketNews.

Денвер плідно попрацював під час міжсезоння, оновивши свій ростер, що призвело до підвищених очікувань з боку фанатів клубу. Проте Йокич поспішив заявити, що бачить інший колектив у ролі головного контендера.

"Я думаю, що ми ніколи не були фаворитами, навіть коли стали чемпіонами. Я не відчував тиску, відколи я тут. Вони (Оклахома-Сіті Тандер) точно є тими, кого всі мають наздоганяти. Вони добре грають.

Сподіваюся, ми зможемо бути мовчазними... Як ви це кажете? Мовчазним лицарем. Мовчазною конячкою. Темною конячкою", – сказав Йокич.

Минулого літа Денвер додав до свого складу Йонаса Валанчюнаса, Тіма Хардуея-молодшого, Брюса Брауна та Кема Джонсона, якого виміняли з Брукліна на Майкла Портера-молодшого.

Нагадаємо, що у півфіналі плейоф Західної конференції сезону-2024/25 Наггетс у семи матчах програли саме Оклахомі, яка потім уперше в своїй новітній історії стала чемпіоном НБА.

Раніше стало відомо про вирок для старшого брата Ніколи Йокича Страхіньї за бійку з фанатом Лейкерс під час матчу.

баскетбол Нікола Йокич НБА Оклахома-Сіті Тандер Денвер Наггетс

Нікола Йокич

Визнав себе винним: брат Йокича дізнався вирок за бійку з фанатом Лейкерс
Без шансів для Лейкерс: Йокич хоче завершити кар'єру у складі Денвера
Німеччина розгромила фінів, Туреччина вирвала перемогу у сербів на чемпіонаті Європи
Він просто геній: легендарний Ягр назвав найкращого баскетболіста сучасності
Від Йокича і Дончича до Шенгюна і Янніса: десятка головних зірок Євробаскету-2025

Останні новини